В Івано-Франківську мітингувальники штурмом захопили ОДА

Наразі всі поверхи Івано-Франківської ОДА громада взяла під свій контроль, повідомляє Бліц-Інфо.

Мешканці міста виводять з ОДА працівників, що не встигли покинути свої робочі місця. Крім того, вони забезпечують цим працівникам охорону, повідомляє кореспондент.

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Жодних варварських дій збоку іванофранківців немає, вони мирно ходять коридорами ОДА.