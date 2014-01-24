В Івано-Франківську мітингувальники штурмом захопили ОДА
14:20, 24 січня 2014Політика
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Після довгих сутичок із правоохоронцями іванофранківцям вдалось захопити ОДА
Мітингувальники штурмом взяли ОДА / Бліц-Інфо
Наразі всі поверхи Івано-Франківської ОДА громада взяла під свій контроль, повідомляє Бліц-Інфо.
Мітингувальники в Івано-Франківську перед ОДА / Бліц-Інфо
Мешканці міста виводять з ОДА працівників, що не встигли покинути свої робочі місця. Крім того, вони забезпечують цим працівникам охорону, повідомляє кореспондент.
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Жодних варварських дій збоку іванофранківців немає, вони мирно ходять коридорами ОДА.
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