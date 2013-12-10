Франківська облрада вирішила ліквідувати ОДА

Відповідне рішення було прийнято на позачерговій сесії, повідомляє "Радіо Свобода".

Як сказав голова обласної ради Василь Скрипничук, "ні президент, ні уряд, ні парламент не хочуть дослухатися як до голосу народу, так і до голосу депутатів місцевих рад, вони ігнорують усі звернення", тому "час прохань, звернень і заяв минув".

Тож місцеві депутати вирішили ліквідувати виконавчий орган центральної влади в області, "враховуючи політичну і соціально-економічну ситуацію в державі та області, зважаючи на вимоги багатотисячних протестних акцій в населених пунктах області".

Депутати вирішили відібрати в ОДА делеговані їй повноваження.

Відповідно до рішення, з 1 січня 2014 року у складі виконавчого апарату обласної ради повинен бути створений виконавчий комітет.

Районним радам області рекомендували ухвалити такі ж рішення.

Провести позачергову сесію обласної ради під відкритим небом, біля адміністративного будинку, францівським депутатам вдалося з другої спроби: зі 114 депутатів спершу зібралося лише 56.