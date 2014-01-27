За фактом захоплення Мін'юсту міліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні, 27 січня, у Києві за фактом незаконного захоплення приміщення Мін'юсту відкрито кримінальне провадження, передає ТСН.

Як повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Києві, подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1.ст.341 Кримінального кодексу України "Захоплення державних або громадських будівель чи споруд".

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Правоохоронці встановили, що вхідні двері в будівлю зламані, пошкоджена металева секція вікон на першому поверсі, вибиті шибки. Всередині приміщення чувся шум і пересування меблів на всіх чотирьох поверхах. Крім того, невідомі особи забарикадували зсередини службовий в'їзд у двір.

Раніше повідомлялося, що Лукаш вимагатиме введення надзвичайного стану, якщо Мін'юст не звільнять активісти.