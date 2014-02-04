Україна зараз нагадує Польщу 80-их років - Сікорський

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі польського публічного телебачення TVP.

Міністр зазначив, що президент України Віктор Янукович в рамках компромісного варіанта вирішення кризи запропонував представникам опозиції увійти до складу нового уряду.

"Це польський сценарій: ваш президент, наш уряд", - сказав він.

Сікорський зазначив, що обговорював ситуацію в Україні з лідерами української опозиції на минулих вихідних у Мюнхені та сказав, що вони готові увійти до нового уряду у випадку повернення в дію Конституції 2004 року.

"Вони кажуть так: входження до уряду в умовах зміненої Конституції, яка усю владу дає президенту, є пасткою. При поверненні до Конституції, в умовах якої президент Янукович був обраний та котра передбачає парламентсько-президентську модель, то на цих умовах вони готові до того, аби взяти відповідальність за країну", - сказав Сікорський.

Польський міністр зазначив, що вирішення політичної кризи в Україні найбільше зараз залежить від чинного українського президента, котрий, за його словами, надалі має найбільший вплив на те, що відбувається в країні.

"Він перебуває під потужним впливом подій та зовнішніх факторів, але поки що вважаємо, що він є найважливішою особою у цій кризі. Від нього найбільше залежить", - cказав польський міністр.

Сікорський назвав складним досягнення компромісу в Україні через "цілковитий брак довіри" між політиками, але закликав оцінити певні вчинки Януковича, серед яких назвав анулювання антидемократичних законів 16 січня та підписання закону про амністію.

"Вважаю та раджу українцям, аби пішли дорогою 1989 року (коли польська влада та опозиція сіли за стіл переговорів та домовились про компроміс - УНІАН), а не 1981 року, коли теж були "гарячі голови", які собі не уявляли, що влада має у запасі введення надзвичайного стану (влада це зробила для придушення акцій протесту - УНІАН)", - сказав він.

Сікорський також зауважив, що міжнародні посередники можуть виконати роль своєрідного "нотаріуса", котрий би зафіксував досягнуті між ними домовленості, котрі дозволять вийти з кризи та слідкувати за тим, аби вони виконувалися.

Як повідомляв УНІАН, глава польського МЗС заявив, що Польща бачить більше поганих, ніж добрих сценаріїв розвитку ситуації в Україні, але вважає можливим досягнення компромісу в найближчі кілька тижнів.

Польща розпочала ринкові та демократичні реформи після того, як влада та опозиція у 1989 році на "круглому столі" домовились про політичний компроміс, в рамках якого в країні відбулися перші частково вільні вибори до парламенту та представник опозиції очолив уряд.

Польща, яка підписала Угоду про асоціацію з ЄС наприкінці 1991 року, приєдналася до європейської спільноти в 2004 році.