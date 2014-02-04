Булатов проведе в Литві прес-конференцію про свої тортури та лікування

Про це сказано в повідомленні на його сторінці у Facebook.

Зокрема, темами обговорення на прес-конференції будуть тортури, яких зазнав активіст від невідомих викрадачів та його від’їзд на лікування до Литви.

Читайте такожМВС: Булатов не надав жодної конкретної інформації про своє викрадення"06.02.2014 р. о 12:00 відбудеться прес-конференція на тему викрадення і тортур (порізане обличчя, відрізаний шматок вуха, пробиті цвяхами руки під час розпинання, гематоми по всьому тілу і т.ін.) Дмитра Булатова та його від'їзду на лікування до Вільнюса", - сказано в повідомленні.

Крім того, "у разі крайньої потреби" Булатову можна писати особисті повідомлення в Facebook, однак автор посту висловив прохання ставити питання Булатову "коротко і по суті".

"Йому зачитуються повідомлення кілька разів на день, тому що (він - УНІАН) все ще у важкому стані", - написано в пості.

Окремо автор висловив подяку Петру Порошенку за допомогу в організації лікування активіста.

Нагадаємо, активіст Автомайдану Дмитро Булатов зник 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як розповів сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо та навіть розпинали - він має проколи на руках.