На Мюнхенській конференції домовилися вивезти Булатова за кордон - Порошенко

Про це повідомив народний депутат Петро Порошенко. За його словами, це стало одним з результатів домовленості в рамках Мюнхенської конференції з безпеки, повідомляє ТСН.

"Завтра його можуть заарештувати, кинути в камеру, що неможливо при його стані здоров'я. Завтра у нас буде результат цієї роботи, до якої були залучені і наші американські партнери, і наші європейські партнери", - пояснив політик. І уточнив, що мова йде про вивезення Булатова для лікування за межі України. "Завтра ми евакуюємо Дмитра з країни в одну з країн ЄС для надання кваліфікованої медичної допомоги", - зазначив Порошенко.

Як повідомлялося, опозиція планує вивезти Булатова за кордон і анонсує комісію ООН зі звільнення заручників.