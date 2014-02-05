Парубій заявляє, що ситуація на Грушевського "напружена"

Про це повідомляє Сегодня з посиланням на коменданта Майдану Андрія Парубія.

"Ми сьогодні були на Грушевського, і люди все ще готові стояти. Вони готові чекати на вирішення питання в переговорному процесі. Можу сказати, що ситуація напружена. Скільки ще люди будуть готові стояти, і скільки готові дати перемовникам часу для рішення, я сказати не можу, можу говорити лише про атмосферу", - заявив Парубій.

Як відомо, сьогодні Верховна Рада так і не змогла знайти компроміс у вирішенні питання конституційної реформи.