Парубій заявляє, що ситуація на Грушевського "напружена"
20:29, 05 лютого 2014Політика
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Ситуація на барикадах на вулиці Грушевського в Києві напружена, так як ще не вирішено питання про повернення до Конституції 2004 року
Парубій розповів про напружену ситуацію на Грушевського
Про це повідомляє Сегодня з посиланням на коменданта Майдану Андрія Парубія.
"Ми сьогодні були на Грушевського, і люди все ще готові стояти. Вони готові чекати на вирішення питання в переговорному процесі. Можу сказати, що ситуація напружена. Скільки ще люди будуть готові стояти, і скільки готові дати перемовникам часу для рішення, я сказати не можу, можу говорити лише про атмосферу", - заявив Парубій.
Як відомо, сьогодні Верховна Рада так і не змогла знайти компроміс у вирішенні питання конституційної реформи.
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