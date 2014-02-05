Рибак закрив засідання парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що депутати не можуть ухвалити жодного рішення щодо календарного плану сесії.

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Таким чином, Рибак оголосив перерву в засіданні парламенту до завтрашнього ранку, щоб “керівники фракцій і робоча комісія підготували закон по конституційній реформі”. Крім того, сказав Рибак, має бути розглянуто і календарний план, а завтра вранці буде поставлено на голосування пропозиції, узгоджені усіма фракціями.