Порошенко закликав Януковича вивести з Києва всі спецпідрозіли

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, він спрямував голові держави відповідне депутатське звернення.

У документі зазначається, що наявність великої кількості спецпідрозділів у Києві дестабілізує соціально-політичну ситуацію та викликає зауваження міжнародної спільноти.

Читайте такожЗакарпатський Беркут повернувся додому - начальник УМВСТакож у зверненні йдеться про те, що МВС України не здатне забезпечити гідного та безпечного перебування бійців спецпідрозділів у столиці. Зокрема, засоби масової інформації поширювали фото, на яких бійці спецпідрозділів сплять безпосередньо на підлозі у державних установах: Будинку уряду та комітетах Верховної Ради.

Враховуючи політичну ситуацію в державі, відсутність довіри суспільства до спецпідрозділів МВС, Порошенко пропонує забезпечити повернення бійців до місць постійної дислокації.