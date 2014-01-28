У мережі з’явилося відео, на якому бійці ВВ сплять на підлозі секретаріаті Кабміну
09:24, 28 січня 2014Політика
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У мережі з’явився відеозапис, де видно, як начебто у коридорах Кабміну покотом сплять службовці внутрішніх військ
Cкріншот запису
На записі видно, як повз людей, що лежать на підлозі, проходять держслужбовці.
"Ось так влада поводиться зі своїми захисниками. Секретаріат Кабміну", - написано в назві викладеного на youtube ролика.
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