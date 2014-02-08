"Кияни", що хотіли розібрати барикади, просили в КМДА супровід з 300 беркутівців (документ)

Документ, підписаний нібито організатором акції Іваном Проценком, виклав у мережу користувач Михайло Кириленко.

Як повідомляється у заяві, організатори розраховували на участь в розбиранні барикад "до 5000 тисяч осіб" "з метою визволення Києва від мітингарів бойовиків-екстремістів" (збережено пунктуацію оригіналу - ред.).

Читайте такожЛюди, які називають себе киянами, хочуть розібрати барикади на ХрещатикуТакож організатор заходу попросив у КМДА звернутися до МВС і виділити 300 бійців спецпідрозділу "Беркут" "для попередження провокацій зі сторони бойовиків-екстремістів".

За розрахунками організатора, акція мала завершитися не пізніше 17:00.

Як повідомлялося раніше в українських ЗМІ, від 500 до 2000 осіб збиралися розібрати одну з барикад Майдану, однак близько 14:00 відступили "під психологічним тиском активістів" до Бесарабської площі.