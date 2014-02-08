У "небайдужих киян" не вийшло розібрати барикаду

За прибирання барикади вони так і не взялися, повідомляє кореспондент LB.ua з місця подій.

На Хрещатику завершилася акція з прибирання барикади, організована "небайдужими киянами".

Читайте такожЛюди, які називають себе киянами, хочуть розібрати барикади на ХрещатикуДосі на Хрещатику перебувало близько двох тисяч "киян". Розбирати барикади вони так і не почали, незважаючи на те, що прийшли з відрами і мітлами, а також з георгіївськими стрічками. Під психологічним тиском активістів Майдану, вони відступили до Бессарабської площі і заходять у двір "Арени".

Раніше повідомлялося, що в одного з киян, які прийшли розбирати барикаду на Хрещатику, трапився епілептичний припадок.

Дивіться фотогралерею, як Самооборона Майдану захищала барикаду від людей, які називали себе "киянами".