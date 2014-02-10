Кінах: досягти стабільності гривні неможливо одними діями НБУ

Таку думку висловив народний депутат, нардеп-регіонал, президент УСПП Анатолій Кінах.

«Нинішнє завдання - зберегти рівновагу на валютному ринку країни з тим, щоб не допустити поглиблення кризових явищ в економіці, загострене політичними і соціально-економічними аспектами», - вважає Кінах.

«З минулого року економіка працює дуже повільно, спостерігається нульовий ріст валового продукту. Дуже важливо, щоб об'єктивно необхідна жорстка фіскальна політика при цьому не поглиблювала економічну рецесію. Саме тому виконання постанов НБУ повинно відбуватися у режимі постійного діалогу влади і бізнесу», - зазначив Анатолій Кінах.

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Кінах також підкреслив, що не можна допустити, щоб зміни валютно-курсової політики призводили до панічних настроїв у суспільстві, зростання недовіри до вітчизняної економіки міжнародного співтовариства.

«Стабільність курсової політики, національної грошової одиниці відображає інвестиційний клімат держави, і досягти рівноваги на валютному ринку одними лише інтервенціями НБУ та фіскальними заходами неможливо. Потрібно дбати про модернізацію промисловості, підвищення конкурентоспроможності українських товарів і послуг, активізації внутрішнього ринку та ефективної експортної політики», - резюмував народний депутат.