Яценюк стверджує, що серед опозиціонерів немає розбіжностей у питанні Конституції

Позиція щодо Конституції єдина - диктаторські повноваження Віктора Януковича повинні бути скасовані і ми повертаємось до Конституції 2004 року, заявив голова Політради ВО “Батьківщина” та фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк журналістам в Штабі національного спротиву у вівторок, 11 лютого.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, за його словами, позиція щодо конституційних змін "є і буде виключно єдина". "Це позиція не політичних сил, а українського Майдану, який висловився за те, що диктаторські повноваження Януковича повинні бути скасовані і ми повертаємось до Конституції 2004 року”, - сказав депутат.

“Зараз позиція трьох опозиційних сил однакова - текст Конституції 2004 року”, - наголосив Яценюк.

Він підкреслив, що механізмів повернення до Конституції 2004 року може бути декілька: “Але будь-який механізм лежить в площині відповідальності Віктора Януковича. Якщо це Конституційний суд, то Янукович повинен звернутись до КС, - там його судді, які так само, як у 2010 році, зобов’язані прийняти рішення і відновити діяльність попередньої Конституції. Якщо це парламент - у Януковича є 200 з гаком голосів, і ми свої голоси всі віддаємо для того, щоб одномоментно проголосувати за конституційний акт. Якщо це інший механізм – хай запропонують інший”.

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Відповідаючи на уточнююче запитання, він сказав, що "прийнятний той механізм, який відновлює баланс влади, коли диктаторські повноваження Януковича скасовуються”.

Відповідаючи на запитання журналіста стосовно ультиматуму влади до 17 лютого звільнити адміністративні будівлі для того, аби було звільнено затриманих активістів, Яценюк нагадав, що опозиція звернулася до генпрокурора з тим, аби активісти негайно були звільнені з-під варти: “Якщо ви будете діяти, як терористи, і далі тримати людей в ув’язненні та вимагати звільнення в обмін на будівлі і вулиці – нічого не вийде. Звільніть людей з-під варти, і тоді ви побачите реакцію людей на ваше рішення щодо надання свободи тим, кого незаконно утримують в тюрмі”.

“Треба спочатку випустити людей, а не бути політичними терористами, якими є сьогоднішня влада”, - додав Яценюк.