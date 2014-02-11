Нова влада і конституція повернуть рівновагу в Україні - Рада міністрів ЄС

Про це йдеться у висновках щодо ситуації в Україні, ухвалених Радою міністрів ЄС із закордонних справ 10 лютого, повідомили УНІАН у Представництві Європейського Союзу в Україні.

Читайте такожЄС визнав, що асоціація не стане крапкою в стосунках з Україною - польське МЗС «ЄС з великою тривогою слідкує за ситуацією та політичною кризою в Україні і готовий швидко відреагувати на будь-яке її погіршення», - сказано у висновках щодо ситуації в Україні, ухвалених Радою міністрів ЄС із закордонних справ.

Міністри закликають усі сторони утриматися від насильства та відмежуватися від радикальних дій. Влада країни повинна вжити усіх необхідних заходів для шанування та захисту засадничих прав громадян України. Будь-які демонстрації мають проходити мирно. Слід негайно припинити навмисні атаки на організаторів та учасників мирних протестів, а також на журналістів.

Читайте такожНАТО закликає українських політиків зробити вибір на користь майбутньогоРада ЄС продовжує закликати українську владу до проведення прозорого і неупередженого розслідування усіх актів насильства та притягнути винних до відповідальності. Атмосфера безкарності, що наразі панує та уможливлює прояви насильства, має припинитися.

"Євросоюз закликає усі сторони до пошуку – через всеохопний діалог – демократичного рішення, що відповідатиме прагненням українського народу. ЄС також спонукає Україну до застосування міжнародних механізмів для розв’язання кризи. Новий всеохопний уряд, конституційна реформа, що поверне рівновагу сил, а також підготовка до вільних і справедливих президентських виборів – саме це здатне повернути Україну на шлях реформ... ЄС залишається вірним своїм зобов’язанням щодо підтримки курсу реформ в Україні. На основі нового уряду України, який би здійснював економічні та політичні реформи, ЄС готовий і надалі - спільно з міжнародною спільнотою та міжнародними фінансовими інституціями - здійснювати зусилля для допомоги Україні знайти життєздатний вихід з її складного економічного становища, відповідно до чітко встановлених умов. Рада ЄС запрошує Високого представника Європейського Союзу та Європейську Комісію продовжувати свої зусилля для досягнення цієї мети", - сказано у висновках Ради міністрів ЄС.

Ради міністрів ЄС також підтвердила своє рішуче налаштування підписати Угоду про асоціацію, що включає в себе створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, щойно Україна буде до цього готовою. Рада ЄС підтверджує право всіх суверенних країн ухвалювати свої власні рішення в сфері закордонної політики - вільно від неправомірного зовнішнього тиску. Рада ЄС висловлює переконання, що Угода про асоціацію не є кінцевою метою співпраці між ЄС та Україною».