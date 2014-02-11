Булатов: Мрію повернутися до України, але зараз це неможливо

Лідер Автомайдану Дмитро Булатов заявляє, що не може повернутися до України у зв'язку з кримінальним переслідуванням.

Про це він сказав у телефонному інтерв'ю BBC Україна.

На запитання, як довго він пробуде в лікарні у Вільнюсі, Булатов відповів: “Не знаю. В мене сильний струс мозку, маю головні болі. Мені дають ліки та снодійне, тому що з настанням темряви в мене починаються видіння, і я не можу добре спати. Мені поки що кажуть, що я видужую, але точних дат виходу з лікарні не називають”.

З приводу свого повернення в Україну, лідер Автомайдану сказав: “Не можу зараз повернутися в Україну, адже влада відкрила проти мене кримінальну справу й мене переслідують. Як тільки я дізнаюсь, що це припиниться, одразу повернуся. Мрію повернутися в Україну, але зараз це неможливо”.

Він також зазначив, що хоче з’їздити до Німеччини, побачити свого рідного батька та бабусю.

“Збираюсь провести перемовини з міністрами закордонних справ, можливо, президентами кількох європейських країн. Планую провести Автомайдан під посольствами України. Мої друзі зараз це роблять, і я їм допомагатиму. Також допомагатиму роботі Автомайдану в Києві – це першочергове завдання”, - додав Булатов.

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Як повідомляв УНІАН, Булатова викрали 22 січня, а 30 січня його знайшли в селі Вишеньки Бориспільського району. Як заявив сам активіст, невідомі били його, катували, порізали йому вухо і навіть розпинали – у нього проколи на руках. Його було госпіталізовано до столичної приватної клініки.

За фактом зникнення Булатова відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадання людини".

Крім того, Булатова було оголошено в розшук, і він фігурує у кримінальному провадженні за фактом масових заворушень (ст. 294 УК) як підозрюваний.

Заступник генерального прокурора Лілія Фролова 2 лютого заявила про відсутність будь-яких перешкод для виїзду Булатова за кордон. За її словами, дозвіл на його виїзд надав Шевченківський райсуд Києва за клопотанням Генпрокуратури.

3 лютого вранці стало відомо, що Булатов прибув на лікування до Вільнюса.