Автомайдан заявляє про посилення тиску на них з боку правоохоронців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Штабі національного спротиву сказали Дмитро Булатов, Сергій Коба, Олексій Гриценко та інші автомайданівці.

Зокрема, Булатов зазначив, що в тій чи іншій мірі зазнали тиску з боку правоохоронців близько 600 учасників Автомайдану. Причому близько 100 осіб отримали запрошення до міліції та погрози залишитись без водійського посвідчення після вчорашньої поїздки автомайданівців до «Межигір'я".

Також Булатов розповів, що його знову викликають до Головного управління МВС в Києві, не дивлячись на те, що раніше йому повідомляли, що київська міліція до нього претензій не має.

Крім того, він додав, що тиск чиниться і на його родину. Зокрема, за словами активіста, правоохоронці переслідували та зупинили автомобіль, в якому їхали його неповнолітні діти з водієм. І, за словами Булатова, лише оперативне прибуття на місце події його друзів з відеокамерами завадило правоохоронцям чинити тиск на членів його сім'ї.

У свою чергу Коба зазначив, що його сьогодні зупинили працівники ДАІ і повідомили, що його рухоме майно знаходиться під арештом, не надавши при цьому жодних підтверджуючих документів.