Апеляційний суд Києва залишив під вартою шістьох активістів

Про це повідомляється на сайті суду.

Як сказано у повідомленні, сьогодні було розглянуто "апеляційні скарги захисників-адвокатів на ухвали слідчих суддів районних судів міста Києва, якими підозрюваним у організації масових заворушень було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У судовому засіданні сторона захисту просила скасувати ухвали слідчих суддів суду першої інстанції та обрати більш м´який запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою"

Суд залишив під вартою обвинувачених Полтавця, Цілицького, Пасічника, Ахрамєєва, Бучка та Терентьєва.

Як повідомлялося раніше, інших шістьох затриманих суд сьогодні відпустив під домашній арешт.

Розгляд справи Загоруйка перенесено на 18 лютого.