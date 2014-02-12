Донські козаки Луганщини закликали Путіна надати українцям військову підтримку

Рада отаманів Луганського округу Донських козаків просить Президента Росії Володимира Путіна надати військову підтримку народу України в разі посилення політичної кризи в країні.

Як передає УНІАН, про це йдеться в заяві, прийнятій на Раді Отаманів Луганського округу донських козаків, й поширеній сьогодні, 12 лютого.

"Ми, Донські козаки, віддані Вірі Православній, Батьківщині й Дону, по волі Господній перебуваємо на території братньої Росії держави - Україні, ситуація в якій на цей момент викликає жах", - йдеться в повідомленні.

"Заворушення на вулицях, бездіяльність міліції та влади по відношенню до радикально налаштованих молодчиків, які калічать наших співгромадян, співробітників МВС, руйнують історичні пам'ятки, вносять розбрат у суспільство", - підкреслюється в зверненні.

На думку козаків, "опозиційні лідери провокують громадянську війну, заявляючи, що звернуться до військ Організації Північноатлантичного договору (НАТО) за допомогою".

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"Звертаємося до вас із проханням не віддати нас на розтерзання західним іродам. А в разі подальшого поглиблення політичної кризи, спроб введення на територію України військ НАТО, надати військову підтримку народу України", - йдеться в повідомленні козаків.

Звернення, підписане отаманом Луганського округу донських козаків Леонідом Рубаном, направлено також отаману ВКО «Всевелике Військо Донське» Віктору Гончарову, верховному отаману Союзу козачих військ Росії й зарубіжжя, депутату Держдуми РФ Віктору Водолацькому.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області створюються добровільні "народні дружини" для "боротьби з провокаторами", до їх складу також входять представники донського козацтва.