Мешканців Луганська закликають об'єднуватися у дружини

Депутати Луганської облради прийняли звернення до жителів регіону, в якому закликають луганців об'єднуватися в дружини, щоб захищати адміністративні будівлі від захоплення й не допустити сутичок.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, даний текст було прийнято на другому пленарному засіданні двадцять другої сесії Луганської обласної ради шостого скликання з порядком денним «Про розгляд звернення громадських організацій Луганської області».

«Земляки! Співгромадяни! Цими днями вирішується доля України як суверенної та демократичної держави. Фактично в нашій країні реалізується сценарій силового захоплення влади.

У Києві та у ряді регіонів спровоковано сутички з правоохоронцями, пролилася кров. На Майдані й у деяких областях створюються антиконституційні органи влади — так звані «народні ради».

Ми заявляємо: визнаємо легітимною лише ту владу, яку обрав народ України відповідно до демократичних процедур, визначених у вітчизняному законодавстві.

Екстремісти захоплюють будівлі органів державної влади, трощать їх, мародерствують і називають це «революцією». Насправді, всі подібні дії злочинні, вони штовхають нашу Батьківщину до хаосу й розколу, не просто руйнують систему управління в Україні, але й перешкоджають виконанню державою головних соціальних функцій - із життєзабезпечення територій, із виплати зарплат, пенсій, допомоги, із забезпечення безпеки людей", - зазначається в прийнятій заяві.

Автори заяви зазначають, що у зв'язку зі спробами штурму облдержадміністрацій у Харківській та Запорізькій областях низка громадських організацій Луганської області виступили з ініціативою взяти на себе функцію із забезпечення громадського порядку "та захисту земляків від радикалів, які скоюють безчинства".

Читайте такожТернопільська облрада заборонила на території області діяльність ПР і КПУ

Депутати Луганської облради повністю підтримують цю ініціативу громадських організацій українського та донського козацтва, ветеранів правоохоронних органів і збройних сил, воїнів-інтернаціоналістів, трудових колективів і молоді.

"Спираючись на норми Закону України «Про участь громадян у охороні громадського порядку та державного кордону», вручаємо їм мандат довіри на захист жителів області від проникнення екстремізму на нашу землю, на охорону громадського порядку і державних установ", - йдеться в заяві.

Депутати вважають, що особливого, додаткового захисту потребують будівлі, в яких розташовано Державне казначейство, Головне управління Пенсійного фонду, управління Національного банку України, обласна державна адміністрація, органи місцевого самоврядування.

"Ми звертаємося до всіх жителів Луганської області, до трудових колективів, до представників козацтва, до лідерів молодіжних та інших громадських організацій із закликом — станьмо разом на захист законності й правопорядку на луганській землі! Об'єднуйтеся в дружини правопорядку, щоб дати рішучу відсіч провокаторам, які своїми діями ставлять під загрозу життя та безпеку наших земляків.

Події, які сьогодні називають революцією, насправді, ведуть до громадянської війни!», - закликає облрада.