На Черкащині потяг збив двох чоловіків, один загинув на місці

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, 12 лютого близько 6.00 біля залізничної станції «Панське» за сильного туману пасажирський дизель-потяг №6061 сполученням ст.«Драбово - ст. «ім. Т. Шевченка» наїхав на 2 чоловіків.

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46-річного чоловіка з отриманими травми різного ступеня тяжкості госпіталізований до 3-ї міської лікарні Черкас. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Інший, 44-річний чоловік, загинув на місці пригоди. За фактом пригоди правоохоронними органами проводиться розслідування.

Затримки руху потягів не було.