Лікарі вивчають стан клітин головного мозку Шумахера - ЗМІ

Як повідомляє РІА Новости з посиланням на Bild, стан здоров'я Шумахера залишається стабільним, але критичним. В даний час лікарі вивчають, які клітини головного мозку спортсмена пошкоджені, а які продовжують функціонувати.

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Терміни появи офіційної інформації про стан Шумахера поки що невідомі.

Катаючись на лижах у французькому Мерібелі 29 грудня, Шумахер впав і вдарився головою об каміння. Гонщик, якому 3 січня виповнилося 45 років, знаходиться в одному з госпіталів Гренобля в стані коми.