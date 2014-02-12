Загострення кризи в України може спричинити еміграційну хвилю до ЄС - європейський дипломат

У разі невирішення української політичної кризи Євросоюз може очікувати на хвилю еміграції з України, що може становити виклик для безпеки ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив директор відділення Росії, «Східного партнерства» та Середньої Азії Європейської служби зовнішньої дії Гюннар Віганд на конференції “Україна у 2014 році - що попереду?”, яка організована Центром європейської політики у Брюсселі.

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“Є велика проблема. Якщо не буде вирішення кризи, то ці люди розвернуться спиною до України. І вони не подадуться до Росії. Вони поїдуть деінде. Еміграційний тиск значно посилиться. І ми вже це бачимо в країнах-членах ЄС. Якщо буде громадянський розлом в Україні, то ситуація буде набагато гіршою. Тоді це стане викликом безпеки для членства ЄС і сусідів України”, - сказав Віганд.

“Треба вжити всіх зусиль з нашого боку і з боку України, щоб Україна не потрапила в стан громадянської війни, щоб вона не розпалася на частини, щоб був стабільний і позитивний сценарій”, - додав він.