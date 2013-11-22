ЄС очікує від Росії нової базової угоди

На майбутньому в січні саміті Росія-ЄС очікується просування в питанні підписання нової базової угоди.

Як передає РІА «Новости», про це заявив прес-секретар представництва Євросоюзу в Росії Сорен Ліборіус.

"Ми очікуємо дізнатися від наших російських колег, який у них мандат для проведення переговорів щодо нового договору між ЄС і Росією. Як скоро, які елементи. Думаю, може бути, під час саміту в січні ми дізнаємося від російських колег їх новий мандат і зможемо рухатися вперед", - сказав дипломат.

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Дипломат додав, що в переговорному процесі була пауза "до вступу Росії до СОТ і рік після вступу до СОТ". У Брюсселі хотіли б активізувати переговори, але в підсумку все залежатиме від Москви. "Ми найбільший партнер Росії. Ми активно розвиваємо наші відносини. Ми хотіли, можливо, трохи швидше, ніж наші російські колеги. Але ми чекаємо новий мандат уряду Росії з переговорів про новий договір", - заявив Ліборіус.

Основою відносин ЄС і РФ є Угода про партнерство та співробітництво від 1994 року (так зване базова угода), яка набула чинності в грудні 1997 року. Термін дії договору закінчився 1 грудня 2007 року. Незважаючи на можливість постійного автоматичного продовження угоди на рік, сторони визнали необхідність розробки нового договору. Що почалися в липні 2008 року переговори щодо нової угоди про стратегічне партнерство РФ-ЄС кілька разів припинялися. Сторони провели вже 12 переговорних раундів протягом 2008-2010 років. Раніше постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що наступила з 2010 року пауза в цих переговорах" затягнулася".