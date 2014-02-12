Рибак заявив, що Янукович погоджується на створення коаліційного уряду

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, про це голова парламенту Володимир Рибак заявив на зустрічі з членами Парламентської асамблеї НАТО на чолі з її президентом Х’ю Бейлі.

Рибак нагадав, що Президент України запропонував, аби посаду прем’єр-міністра обійняв представник опозиції. Вимоги надати право опозиції формувати увесь склад уряду керівник парламенту вважає «ультиматумом і диктатом».

Рибак підкреслив, що Президент погоджується на створення коаліційного уряду.

«Така можливість ще є, - сказав він. - Країна не може бути без уряду».

«Уряд повинен бути аполітичний, і ставити на перший план тільки економічні проблеми в державі, - наголосив спікер. - У цьому напрямку ми будемо працювати».

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У цьому контексті він висловив думку, що у представників опозиції є два варіанти: «бути в опозиції, напрацьовувати собі рейтинги і йти з ними на вибори», або «направити своїх кращих фахівців в уряд і разом виходити із ситуації, що є на сьогоднішній день». «У цих умовах ми будемо працювати. Треба все зробити, щоб країна працювала, люди отримували заробітну плату, пенсії і стипендії. І ми це все забезпечуємо», - сказав він.

Голова Верховної Ради поінформував учасників зустрічі про розбіжності у варіантах змін до Конституції, запропонованих опозиційними фракціями. Він наголосив, що влада на цьому фоні займає найбільш конструктивну позицію, яка полягає у розгляді усіх пропонованих варіантів та узгодженні тексту нової Конституції України. Водночас, керівник парламенту підкреслив, що внесення змін до Конституції повинно відбуватися виключно у правовій площині.

На пропозицію членів ПА НАТО надати допомогу з боку міжнародних представників керівник парламенту зазначив, що у нас є всі можливості знайти порозуміння всередині країни. «Зробити все треба так, щоб і краплини крові не пролилося, щоб мирним шляхом домовитися», - наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, Микола Азаров 28 січня 2014 року подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Президент прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів.

25 січня Янукович запропонував лідеру фракції "Батьківщина" Арсенію Яценюку посаду прем'єр-міністра, а лідеру партії «УДАР» Віталій Кличко - віце-прем'єра з гуманітарних питань.

27 січня після переговорів між представниками влади та опозиції член робочої групи з врегулювання політичної ситуації, міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що Яценюк відмовився очолити уряд.

5 лютого Яценюк заявив, що готовий очолити уряд за умови відновлення дії Конституції в редакції 2004 року і формування Кабінету міністрів виключно опозицією.