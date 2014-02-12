Рибак заявив, що Янукович погоджується на створення коаліційного уряду
Президент України Віктор Янукович погоджується на створення коаліційного уряду
Як повідомляється на сайті Верховної Ради, про це голова парламенту Володимир Рибак заявив на зустрічі з членами Парламентської асамблеї НАТО на чолі з її президентом Х’ю Бейлі.
Рибак нагадав, що Президент України запропонував, аби посаду прем’єр-міністра обійняв представник опозиції. Вимоги надати право опозиції формувати увесь склад уряду керівник парламенту вважає «ультиматумом і диктатом».
Рибак підкреслив, що Президент погоджується на створення коаліційного уряду.
«Така можливість ще є, - сказав він. - Країна не може бути без уряду».
«Уряд повинен бути аполітичний, і ставити на перший план тільки економічні проблеми в державі, - наголосив спікер. - У цьому напрямку ми будемо працювати».
Читайте такожЯнукович і Фюле обговорили вихід з кризи шляхом переговорів між суспільством, владою та опозицією
У цьому контексті він висловив думку, що у представників опозиції є два варіанти: «бути в опозиції, напрацьовувати собі рейтинги і йти з ними на вибори», або «направити своїх кращих фахівців в уряд і разом виходити із ситуації, що є на сьогоднішній день». «У цих умовах ми будемо працювати. Треба все зробити, щоб країна працювала, люди отримували заробітну плату, пенсії і стипендії. І ми це все забезпечуємо», - сказав він.
Голова Верховної Ради поінформував учасників зустрічі про розбіжності у варіантах змін до Конституції, запропонованих опозиційними фракціями. Він наголосив, що влада на цьому фоні займає найбільш конструктивну позицію, яка полягає у розгляді усіх пропонованих варіантів та узгодженні тексту нової Конституції України. Водночас, керівник парламенту підкреслив, що внесення змін до Конституції повинно відбуватися виключно у правовій площині.
На пропозицію членів ПА НАТО надати допомогу з боку міжнародних представників керівник парламенту зазначив, що у нас є всі можливості знайти порозуміння всередині країни. «Зробити все треба так, щоб і краплини крові не пролилося, щоб мирним шляхом домовитися», - наголосив він.
Читайте такожМірошниченко прогнозує внесення кандидатури премєра у ВР наступного тижня
Як повідомляв УНІАН, Микола Азаров 28 січня 2014 року подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України. Президент прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів.
25 січня Янукович запропонував лідеру фракції "Батьківщина" Арсенію Яценюку посаду прем'єр-міністра, а лідеру партії «УДАР» Віталій Кличко - віце-прем'єра з гуманітарних питань.
27 січня після переговорів між представниками влади та опозиції член робочої групи з врегулювання політичної ситуації, міністр юстиції Олена Лукаш заявила, що Яценюк відмовився очолити уряд.
5 лютого Яценюк заявив, що готовий очолити уряд за умови відновлення дії Конституції в редакції 2004 року і формування Кабінету міністрів виключно опозицією.