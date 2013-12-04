Рибак заявив, що необхідно "людей заспокоїти, тому що люди повинні працювати"

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що в п'ятницю зустрінеться з Президентом України Віктором Януковичем і інформуватиме його про протистояння у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Рибак сказав на брифінгу.

За його словами, він розповість про ті пропозиції, які висловлює опозиція та провладні фракції.

За його словами, сьогодні відбулась зустріч лідерів фракцій, а завтра вранці знову буде зустріч.

Рибак вважає, що необхідно визначитися із колом питань, які необхідно вирішити і необхідно провести круглий стіл.

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Рибак наголосив, що проблеми необхідно вирішувати і необхідно “людей заспокоїти, бо люди повинні працювати, заробляти гроші і годувати свої сім'ї”. “Треба, щоб опозиція дослухалась до думок влади, і щоб влада почула опозицію”, - сказав голова ВР.

Рибак зазначив, що ВР може розглянути питання про відставку уряду не раніше лютого 2014 року, оскільки на поточній сесії парламент вже розглядав це питання і народні депутати не підтримали рішення про відставку уряду.

“Я думаю, що Президент повернеться до цього питання тому, що і сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України казав про те, що не всі міністри працюють, як кажуть, на найвищому рівні. Тому я думаю, що зміни будуть, а які, то це вирішувати Президенту України”, - наголосив Рибак.