Трьох підозрюваних у побитті журналістки Чорновол випустили з СІЗО - ЗМІ

Старший брат головного підозрюваного Сергія Котенко Олександр, бізнесмен Олександр Храмцов і адвокат з Броварів Андрій Насіковський - на підписці про невиїзд, повідомляють "Вести".

"Відпустили під особисту відповідальність. Звернення до суду подало саме звинувачення", - повідомив газеті "Вести" народний депутат від ВО "Батьківщина" Володимир Полочанінов, який раніше просив Генпрокуратуру випустити Насіковського на поруки.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 грудня 2013 року Чорновол, яка їхала на своєму автомобілі, була побита чоловіками, які слідували за нею на всьому шляху з Борисполя до Києва.

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Міліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство», пізніше була додана ще одна стаття - про завдання тяжких тілесних ушкоджень, яка передбачає суворіше покарання.

У МВС повідомили про затримання п'яти підозрюваних у побитті журналістки.

6 лютого 2014 р. у Генпрокуратурі заявили, що слідство у справі про побиття Чорновол завершено, у ході слідства було встановлено, що журналістку побили з хуліганських спонукань.

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Зокрема, як заявив Андрєєв, слідством встановлено, що Чорновол створила на дорозі аварійну ситуацію, що викликало таку реакцію обвинувачених.

За словами заступника генпрокурора, наразі в скоєнні злочину підозрюються Котенко, Роман Залюбовський, Андрій Зінченко, Храмцов, Насіковський, а також ще двоє невстановлених осіб.

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Крім того, Андрєєв зазначив, що Зінченка було оголошено в розшук й надійшла інформація від правоохоронців із РФ, що його затримано в Москві. Зараз Генеральна прокуратура України почала процедуру його екстрадиції з Росії.

Чорновол виписали з лікарні 16 січня.