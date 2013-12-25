Журналістка Тетяна Чорновіл розповіла, як її мовчки били двоє чоловіків (відео)

За її словами, вона намагалася втекти, але її догнали і почали бити по голові. При цьому нападники нічого не говорили. Як мінімум їх було двоє, хто вони, журналістка не знає.

Як повідомляв УНІАН, побили журналістку, активістку Євромайдану Тетяну Чорновол.

На своїй сторінці в Facebook Мустафа Найєм написав, що у Тетяни струс мозку і що їй зашивають обличчя. "Тетяну підрізали на джипі, витягли з машини і побили. Зараз Тетяну повезли на рентген. Сама пересуватися вона не в змозі", - написав він. Близько 3.00 Найєм оновив інформацію: "За словами Тетяни Чорновіл, вона повертала до себе в село Гора, коли помітила за собою стеження. Вона різко повернула назад в Бориспіль. Але машина почала її притискати. Після чого її машину кілька разів ударили кузовом. Вона зупинилася . з машини вибігли двоє, розбили скло. Вона вискочила з машини і спробувала втекти. Її наздогнали і били. Били двоє чоловіків ".