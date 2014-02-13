Кличко сподівається, що Янукович після зустрічі з Фюле погодиться на "перезавантаження влади"
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко сподівається, що Президент України Віктор Янукович після зустрічі з єврокомісаром Штефаном Фюле піде назустріч вимогам людей щодо перезавантаження влади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав журналістам.
«Цього тижня мали поновитися переговори, і зараз йдуть консультації. Пан Фюле перебуває у Києві і зараз проводить розмову з Президентом. Ми сподіваємося, що у цій розмові будуть знайдені точки стикання, Президент піде назустріч вимогам людей, головне з яких — перезавантаження влади», - сказав Кличко.
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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Президент України зустрівся з Комісаром ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Фюле.
Обговорювалися питання врегулювання політичної кризи в Україні шляхом інклюзивного діалогу між владою, опозицією і громадянським суспільством, утримання від насильницьких і екстремістських дій, забезпечення поваги до прав людини, повідомила прес-служба голови держави.
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Повідомляється, що Янукович «відзначив активну роль Європейського Союзу і Ради Європи у знаходженні демократичних шляхів виходу з кризи в Україні. Була підкреслена важливість об'єктивної і неупередженої оцінки внутрішньополітичних процесів у державі».