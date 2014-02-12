Фюле буде переконувати владу і опозицію зменшити вимоги один до одного - політолог

Таку думку в коментарі висловив політолог Вадим Карасьов, зазначивши, що Фюле може стати модератором процесу пошуку компромісу.

"Фюле може сприяти пошуку компромісу і запропонувати свій план формування коаліційного уряду за участю як представників влади, так опозиції. Він не є безпосереднім учасником процесу", - сказав В.Карасьов, повідомляють УНН.

Політолог зазначив, що Європейський Союз очікує, що в Україні між політичними силами, між владою і громадськістю може бути досягнутий компроміс.

"Досягнення компромісу в інтересах України, в інтересах європейського майбутнього України", - зазначив експерт.

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Експерт зазначив, що єврокомісар ймовірно буде намагатися донести до опозиції, що необхідно знизити планку вимог, які виставлені влади. Разом з тим, Ш.Фюле спробує схилити і владу до пошуку компромісу.

"Я думаю, що він (Фюле - ред.) донесе до влади деяку заклопотаність опозиції. Але одночасно він, напевно, порекомендував нашим молодим, перспективним, але можливо ще не зовсім досвідченим лідерам опозиції бути більш прагматичними, більш раціональними і головне налаштуватися на компроміс", - сказав він.

Політолог зазначив, що для успішності переговорного процесу необхідно, щоб з обох сторін у ньому брали участь помірні, а не радикальні політики.

Загалом, експерт вважає, що Європа не в захваті від того, що можуть задавати тон радикали.

Нагадаємо, Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле прибув в Україну вчора, 11 лютого.

Він провів зустріч з представниками української опозиції. Після зустрічі лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк повідомив, що обговорювалися питання, що стосуються бачення нової конституції України, нового складу Кабміну і програми дій та економічного розвитку для України.

Сьогодні Єврокомісар планує зустрітися з Президентом України.