Турчинов: Опозиція готова сформувати Кабмін за умови повернення до Конституції-2004
18:25, 13 лютого 2014Політика
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Опозиція готова сформувати Кабінет міністрів тільки за умови повернення Конституції 2004 року.
Турчинов: Опозиція сформує Кабмін за умови повернення до Конституції-2004
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив один з лідерів партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.
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«В умовах узурпації влади уряд є в руках Президента Януковича, а країні потрібен відповідальний уряд, що самостійно прийматиме рішення. Саме тому першим питанням ми ставимо питання відновлення конституційного ладу, відновлення парламентсько-президентської форми влади, і тільки після цього - формування уряду народної довіри новою більшістю в парламенті», - сказав Турчинов.
Він заявив, що тоді уряд матиме достатньо повноважень для того, щоб зупинити економічну кризу.
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