Турчинов: Опозиція готова сформувати Кабмін за умови повернення до Конституції-2004

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив один з лідерів партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

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«В умовах узурпації влади уряд є в руках Президента Януковича, а країні потрібен відповідальний уряд, що самостійно прийматиме рішення. Саме тому першим питанням ми ставимо питання відновлення конституційного ладу, відновлення парламентсько-президентської форми влади, і тільки після цього - формування уряду народної довіри новою більшістю в парламенті», - сказав Турчинов.

Він заявив, що тоді уряд матиме достатньо повноважень для того, щоб зупинити економічну кризу.