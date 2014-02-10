Депутати внесли свої пропозиції щодо зміни Конституції - Кошулинський

Народні депутати сформували пропозиції щодо змін до Конституції, але дата позачергового засідання парламенту ще не визначена.

Про це заступник голови Верховної Ради України Руслан Кошулинський сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо подання депутатами відповідних пропозицій та можливості проведення позачергового засідання ВР у найближчі дні.

“Ми сподіваємося на це, якщо зараз буде узгоджений текст, а текст є законопроекту № 4180 з тими поправками, зауваженнями, які колись вже давала Венеціанська комісія”, - сказав Кошулинський і додав, що пропозиції скомпоновані у порівняльну таблицю.

За його словами, Партія регіонів свої пропозиції не надавала і “дивитиметься на загальні речі”, а також невідомо, “наскільки вона буде хотіти це голосувати”.

«Насправді законопроект є. Він готовий, його можна голосувати в першому читанні і потім уже відсилати до Конституційного Суду”, - сказав Кошулинський.

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Стосовно дня проведення позачергового засідання ВР він зазначив, що це залежить, зокрема від “позиції партнерів”.

«Свобода», «Батьківщина», «УДАР» практично консолідували свою позицію. Частково в «УДАРу» є інакші моменти», - сказав Кошулинський і додав, що «опозиція подала свою таблицю».

Водночас, на запитання про позицію КПУ він відповів, що комуністи “давали своє бачення взагалі конституційної реформи”, які у таблицю не входять.

Стосовно дати проведення позачергового засідання ВР Кошулинський висловив думку, що це точно буде не вівторок, 11 лютого, через необхідність певних формальних кроків для скликання засідання. “Було б найефективніше і найкраще з огляду на очікування суспільства, щоб можна було ці питання вирішити власне цього тижня”, - сказав віце-спікер.

У свою чергу, народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник повідомив, що Партія регіонів свої пропозиції не подавала і з пропозиціями опозиції він ще не знайомий.

“Хай вони дадуть (свої пропозиції - УНІАН), опублікують, я готовий працювати”, - сказав Олійник.

Він вважає, що немає сенсу збирати позачергову сесію ВР, якщо відповідний документ не готовий. “Знову для того, щоб оголосити перерву зранку на вечір?”, - запитав депутат. За словами Олійника, “якщо він (документ) буде завізований усіма, бо це є шанс на 300 голосів, тоді варто негайно збирати сесію”.

Також Олійник нагадав, що для проведення позачергового засідання парламенту необхідно 150 голосів депутатів.

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Як повідомляв УНІАН, 6 лютого голова ВР Володимир Рибак заявив, що наступного тижня (10-16 лютого) може відбутися позачергове засідання ВР, якщо буде підготовлено узгоджений законопроект змін до Конституції.

На внесенні змін до Конституції наполягали опозиційні фракції, зокрема пропонували, аби парламент ухвалив конституційний акт щодо повернення до Основного Закону в редакції 2004 року.

7 лютого прес-служба апарату Верховної Ради повідомила, що фракції, крім фракції Партії регіонів, до 9 лютого подаватимуть свої пропозиції щодо внесення змін до Конституції. Відповідно до домовленостей керівників фракцій за дорученням Рибака 7 лютого відбулася нарада з опрацювання пропозицій щодо змін до Конституції. За її результатами було погоджено графік опрацювання пропозицій, а також подання фракціями пропозицій до 9 лютого, які будуть зведені у порівняльну таблицю. Чергова нарада уповноважених представників депутатських фракцій, яка розгляне ці пропозиції, має відбутися 10 лютого. Водночас у повідомленні сказано, що представник фракції Партії регіонів Михайло Чечетов наголосив, що його фракція не вноситиме свій варіант змін. Він додав, що вони готові розглянути узгоджені пропозиції, внесені іншими фракціями.