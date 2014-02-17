Київський губернатор заявив, що не допустить створення загонів самооборони
Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій Присяжнюк заявляє, що не допустить створення в регіоні загонів самооборони з будь-якої сторони.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КОДА, посилаючись на Присяжнюка.
Як зазначили в прес-службі, губернатор наголосив, що він не формував і не буде формувати будь-які загони самооборони, але так само не дозволить це робити й іншим.
“Майдан заявив, що у них налічується близько 20 тис. бійців. Козаки на сході будуть створювати особливі пропускні умови... Це що, ми готуємось до протистояння в країні? Між ким? Між собою - українцями? Це межа, за якою немає вороття”, - заявив Присяжнюк.
Читайте такожОпозиція не вирішувала з Пшонкою питання про амністію Самооборони Майдану
Водночас він зазначив, що якщо у когось на Київщині є бажання створити громадські об'єднання для охорони правопорядку, то вони це можуть зробити тільки відповідно до Закону “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”.
“При цьому органи влади і місцевого самоврядування підтримують таку ініціативу”, - запевнив він.