На Оболоні з'явилися власні загони самооборони - депутат

12:33, 03 лютого 2014
Політика
1 0

Громадяни об'єднуються, аби охороняти район від злочинців, у тому числі й тих, хто палить автомобілі. 

У Києві масово підпалюють автомобілі / forum.autoua.net

Вже п'ять днів вулиці Оболоні патрулюють загони самооборони.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Олександр Бригинець, повідомляє Еспресо.TV.

"Самооборона Оболоні - об'єднання громадян, які захищають Оболонь від злочинних дій невідомих осіб, в тому числі тих, хто палить автомобілі.

Читайте такожТернопільську облраду охоронятиме жіночий загін

З цієї ночі до складу патрулів самооборони Оболоні будуть входити журналісти газети та інтернет-сайту "Моя Оболонь", - повідомив Бригинець.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter