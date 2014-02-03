На Оболоні з'явилися власні загони самооборони - депутат

Вже п'ять днів вулиці Оболоні патрулюють загони самооборони.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Олександр Бригинець, повідомляє Еспресо.TV.

"Самооборона Оболоні - об'єднання громадян, які захищають Оболонь від злочинних дій невідомих осіб, в тому числі тих, хто палить автомобілі.

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З цієї ночі до складу патрулів самооборони Оболоні будуть входити журналісти газети та інтернет-сайту "Моя Оболонь", - повідомив Бригинець.