На Шовковичній фотографу «Рейтер» в груди потрапила світлошумова граната

11:30, 18 лютого 2014
Політика
0 0

Під час сутичок між мітингувальниками та міліцією на вулиці Шовковичній постраждав фотокореспондент агентства “Рейтер”.

Одна з світлошумових гранат потрапила в груди фотокореспонденту / Jeka Kotenko / facebook.com

Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми даними, в груди чоловікові потрапила світло-шумова граната, яка розірвала одяг.

Потерпілого відвели до автомобіля швидкої медичної допомоги.

Раніше під Радою дві жінки отримали поранення від гумових куль.

Як повідомляв УНІАН, раніше на вул. Інститутській і Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями.

Мітингувальники кидають каміння в бік правоохоронців, у відповідь міліціонери стріляють світлошумовими гранатами. Проти мітингувальників був використаний сльозогінний газ.

Читайте такожМітингувальники підпалили вантажівку, що перекриває рух по Шовковичній

Мітингувальники вилізли на автомобілі, якими перекрита вулиця Шелковичная.Митингующие скандують: “Фашисти”. Загалом на місці події перебуває близько 2 тисяч мітингувальників.

У той же час, як повідомили УНІАН у прес-службі ВК "Наступ", мітингувальники з вул. Садової пішли в наступ на колону міліції. У відповідь міліція почала стріляти.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter