На Шовковичній фотографу «Рейтер» в груди потрапила світлошумова граната
Під час сутичок між мітингувальниками та міліцією на вулиці Шовковичній постраждав фотокореспондент агентства “Рейтер”.
Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми даними, в груди чоловікові потрапила світло-шумова граната, яка розірвала одяг.
Потерпілого відвели до автомобіля швидкої медичної допомоги.
Раніше під Радою дві жінки отримали поранення від гумових куль.
Як повідомляв УНІАН, раніше на вул. Інститутській і Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями.
Мітингувальники кидають каміння в бік правоохоронців, у відповідь міліціонери стріляють світлошумовими гранатами. Проти мітингувальників був використаний сльозогінний газ.
Читайте такожМітингувальники підпалили вантажівку, що перекриває рух по Шовковичній
Мітингувальники вилізли на автомобілі, якими перекрита вулиця Шелковичная.Митингующие скандують: “Фашисти”. Загалом на місці події перебуває близько 2 тисяч мітингувальників.
У той же час, як повідомили УНІАН у прес-службі ВК "Наступ", мітингувальники з вул. Садової пішли в наступ на колону міліції. У відповідь міліція почала стріляти.