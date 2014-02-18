На Шовковичній фотографу «Рейтер» в груди потрапила світлошумова граната

Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми даними, в груди чоловікові потрапила світло-шумова граната, яка розірвала одяг.

Потерпілого відвели до автомобіля швидкої медичної допомоги.

Раніше під Радою дві жінки отримали поранення від гумових куль.

Як повідомляв УНІАН, раніше на вул. Інститутській і Шовковичній почалися сутички мітингувальників із правоохоронцями.

Мітингувальники кидають каміння в бік правоохоронців, у відповідь міліціонери стріляють світлошумовими гранатами. Проти мітингувальників був використаний сльозогінний газ.

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Мітингувальники вилізли на автомобілі, якими перекрита вулиця Шелковичная.Митингующие скандують: “Фашисти”. Загалом на місці події перебуває близько 2 тисяч мітингувальників.

У той же час, як повідомили УНІАН у прес-службі ВК "Наступ", мітингувальники з вул. Садової пішли в наступ на колону міліції. У відповідь міліція почала стріляти.