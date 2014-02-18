Під Радою дві жінки отримали поранення від гумових куль

Дві жінки були травмовані гумовими кулями: одній куля потрапила в область серця, іншій у обличчя, повідомляє "Українська правда".

Протестувальники знаходять під ногами гумову картеч.

Як повідомлялося, більшість протестуючих - пересічні громадяни, без екіпіровки, з жовто-синіми стрічками.

В зоні подій погана мобільний зв'язок.

Як повідомляв УНІАН, раніше на вул. Інститутської і Шовковичної почалися сутички мітингувальників з правоохоронцями.

Мітингувальники кидають каміння в бік правоохоронців, у відповідь міліціонери стріляють світлошумовими гранатами. Проти мітингувальників був використаний сльозогінний газ.

Мітингувальники вилізли на автомобілі, якими перекрита вулиця Шелковичная.Митингующие скандують: “Фашисти”. Загалом на місці події перебуває близько 2 тисяч мітингувальників.

У той же час, як повідомили УНІАН у прес-службі ВК "Наступ", мітингувальники з вул. Садової пішли в наступ на колону міліції. У відповідь міліція почала стріляти.