У сутичках з правоохоронцями постраждали близько 150 активістів - медслужба Майдану

Під час сьогоднішніх сутичок протестувальників з правоохоронцями постраждали близько 150 чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Штабі національного спротиву заявив заступник керівника медичної служби ВО «Майдан» Андрій Гук.

Зокрема, він повідомив, що постраждали близько 150 чоловік з боку протестувальників. Постраждалих у ході сутичок доставляють у Будинок профспілок, де розташовано Штаб національного опору.

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Медичну допомогу постраждалим надають на третьому поверсі в Будинку профспілок. Також туди активно доставляють необхідні медичні препарати.

На даний момент ситуація в Будинку профспілок спокійна.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в урядовому кварталі в Києві поновилися сутички: мітингувальники кидали каміння у правоохоронців, ті застосовували травматичні рушниці, світло-шумові гранати і сльозогінний газ. Снайпери стріляють в учасників протестів з дахів будинків. У Києві помічені сотні «тітушок» із металевими палицями. Повідомлялося про десятки поранених з обох боків.