Мітингувальники запалили шини, правоохоронці поливають активістів водою з пожежного гідранту

На розі вулиць Інститутської та Шовковичної в Києві знову загострилось протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, мітингувальники запалили шини перед кордоном “Беркуту”.

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Крім того, мітингуючи почали атакувати камінням правоохоронців по вулиці Садовій, у відповідь міліція почала стріляти сльозогінним газом та кидати світло-шумові гранати.

У цей час на Шовковичній працює пожежний гідрант, з якого правоохоронці поливають водою мітингувальників.

Фотогалерея "Сутички мітингуючих з "Беркутом" під Радою, 18 лютого"