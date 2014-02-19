На Львівщині заблокований міжнародний пункт пропуску "Краковець"
02:08, 19 лютого 2014Політика
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У Львівській області сьогодні після півночі близько 50 жителів смт Краковець заблокували міжнародний пункт пропуску на українсько-польському кордоні "Краковець".
Як повідомив начальник прес-служби Мостиського прикордонного загону Іван Галкін, в 400 метрах від пункту пропуску люди розпалили багаття з шин і не пропускають автомобілі в обидві сторони: з України в Республіку Польща в Україну з Польщі.
Він зазначив, що активісти зірвали відбійники, будують на трасі барикаду. На під'їзді до пункту пропуску починає утворюватися автомобільна черга.
Прикордонники рекомендують громадянам, у разі необхідності виїзду до Польщі, скористатися іншими пунктами пропуску - "Шигини" та "Рава-Руська", які, за словами Галкіна, в даний час працюють в звичайному режимі.
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