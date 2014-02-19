Близько тисячі мітингувальників взяли в облогу Хмельницьку облпрокуратуру та виламали двері

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку люди вимагали, щоб до них вийшов прокурор області Сергій Соляр. Однак, коли люди прийшли до будівлі, вхідні двері були зачинені.

Протестувальникам довелося виламати вхідні двері та потрапити до будівлі прокуратури області. Як виявилося, прокурор Соляр перебував у будівлі і сказав, що не чув як його кликали майданівці.

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При цьому активісти винесли з прокуратури приблизно 6 мішків зі справами, які вела прокуратура області.

Люди намагалися взяти у прокурора розписку, що той не відкриватиме кримінальних проваджень за пошкоджене майно прокуратури. На що прокурор відповів, що це стане можливим, коли майданівці повернуть винесені мішки зі справами.