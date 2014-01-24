У Черкасах близько 4 тисяч людей намагалися прорватися в обласну міліцію

Як передає кореспондент УНІАН, під час пікетування будівлі обласної міліції на переговори з керівниками міліції до приміщення УМВС зайшла група мітингувальників з народним депутатом Леонідом Даценком, депутатом Черкаської міськради Миколою Булатецьким та кількома батьками затриманих міліцією хлопців.

В цей час люди, побачивши відчинені двері, почали з натиском пробиватися крізь кордон міліціонерів всередину приміщення. Було схоже, що люди ось-ось почнуть штурмувати будівлю. Тільки криками "Люди, не піддавайтеся на провокації!" опозиціонерам вдалося запобігти штурму, хоча серед мітингувальників були люди, які рішуче закликали йти на штурм обласної міліції і кидали сніжки в міліціонерів.

Зараз керівник черкаської обласної організації «Батьківщини» Анатолій Бондаренко перед входом в міліцію намагається стримати розлючених людей від штурму. Мітингувальники під УМВС області вимагають звільнити затриманих міліцією активістів і скандують «Дітям - свободу».

Під час бійки з міліцією, коли була спроба штурму, невідомий викрав табельний пістолет з кобури постового міліціонера УМВС в Черкаській області.

Зараз під стінами УМВС в Черкаській області, за різними оцінками, перебуває від 3 до 4 тисяч жителів Черкас, які взяли в облогу будівлю, налаштовані рішуче і не збираються розходитися. Люди перекрили вулиці біля будівлі міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 23 січня ввечері активісти намагалися захопити приміщення ОДА, проте їм завадили правоохоронці. Після того, як потрапити в обладміністрацію не вдалося, мітингувальники перейшли до входу в будівлю облради, яке знаходиться в будівлі облдержадміністрації, але з іншого боку, і без будь-якого опору виламали двері і увірвалися у приміщення. Близько 23.00 співробітники міліції звільнили приміщення облради від мітингувальників.

За даними міліції, після штурму облдержадміністрації 58 осіб доставлені в Соснівський районний відділ внутрішніх справ. За фактом скоєних кримінальних злочинів слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції порушено кримінальні провадження.

Збитки від штурму черкаського Будинку рад 23 січня, за попередніми даними, становлять кілька мільйонів гривень.

Сьогодні ввечері більше 2 тисяч громадян зібралися на Народне віче на Соборній площі під стінами Черкаської облдержадміністрації. Після мітингу люди пішли пікетувати будівлю обласної міліції з вимогою звільнити затриманих за штурм Будинку рад.