ЄС відреагує на погіршення ситуації в Україні санкціями - Ромпей

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у заяві Ромпея щодо ситуації в Україні, в якій він також висловлюється за припинення насильства і початок політичного діалогу і висловлює співчуття родинам загиблих під час сутичок у Києві.

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”Європейський Союз відреагує на погіршення ситуації включно з адресними заходами. Наші міністри на Раді ЄС із закордонних справ на своїй зустрічі завтра розглянуть адресні заходи, такі як фінансові санкції чи візові обмеження проти тих, хто відповідальний за насильство та надмірне застосування сили”, - йдеться у заяві голови Ради ЄС.

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Як повідомляв УНІАН, завтра міністри закордонних справ 28-ми країн-членів ЄС збираються на екстрене засідання Ради ЄС у Брюсселі о 14.00 за місцевим часом (15.00 за Києвом) для розгляду ситуації в Україні і кроків з боку ЄС у відповідь.