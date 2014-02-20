Метою української влади повинні бути вільні вибори - Обама
07:30, 20 лютого 2014Політика
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Завданням влади України має бути створення об'єднаного уряду і проведення вільних виборів, заявив президент США Барак Обама.
Барак Обама не розглядає Україну як шахову дошку / REUTERS
"Перемир'я в Україні може тривати, але в кінцевому рахунку владі необхідно рухатися до створення уряду згоди, нехай навіть тимчасового. Це відкриє шлях до справедливих та вільних виборів, щоб воля українського народу була правильно виражена, без того хаосу, який ми бачили на вулицях", - сказав Обама на прес-конференції в середу.
Як повідомляють РИА Новости, президент США не згоден, що криза в Україні є відображенням протистояння Вашингтона і Москви.
"Ми не розглядаємо це як шахову дошку часів холодної війни, на якій ми протистоїмо Росії", - сказав він.
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