Кожара: влада готова створити коаліційний уряд

Про це заявив глава МЗС України Леонід Кожара в інтерв'ю телеканалу CNN, передає РИА Новости.

"Президент Янукович був обраний у 2010 році легітимним шляхом. Я думаю, що ставити питання про дострокові президентські вибори на перше місце не відповідало реальності. Ми готові обговорювати загальний склад уряду і проведення конституційної реформи", - заявив Кожара. Він додав, що влада виконала майже всі вимоги протестувальників, але "створюється враження, що опозиція не хоче брати свою частину відповідальності".

При цьому міністр вказав на зростання кількості екстремістських угруповань у країні.

"Протягом останніх трьох тижнів поліція насправді вела себе спокійно, не відповідала на грубі дії представників радикальних угруповань, яких дуже багато зараз в Києві", - сказав він і підкреслив, що поліції дано суворі інструкції не використовувати "засоби нападу" проти протестувальників.