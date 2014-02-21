Опозиціонери Вірменії "перейменували" площу Януковича на площу Нігояна

Молоді активісти в основному афілійовані з Громадянським Договором, новою опозиційною групою Вірменії на чолі з Ніколою Пашиняном, звинуватили Януковича у зіткненнях між правоохоронцями та протестувальниками в Києві, що призвели до численних жертв.

Про це пише Радіо "Свобода".

Фото, розміщене на Araratnews.am вказує, що активісти самовільно вирішили перейменувати площу Януковича на площу Сергія Нігояна, українського протестувальника вірменського походження, якого застрелили минулого місяця на вулиці Грушевського.

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Поліція і місцева влада поки не відреагували на акцію.

Площа була названа на честь Януковича у 2008 році на знак визнання його ролі в реконструкції Спітаку, невеликому містечку, спустошеному катастрофічним землетрусом в 1988 році. Він провів шість місяців там у 1988-1989 роках як глава української будівельної компанії, спрямованої в зону землетрусу радянським урядом.