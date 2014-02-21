Біля управління ДАІ на Лук'янівській стріляли, міліція заявляє про спробу захоплення

Вночі вони відкрили вогонь по проїжджаючим автомобілям, повідомляє кореспондент ТСН.

Прес-секретаря ДАІ один з них він фамільярно називав "Сашком". Потім ці люди зникли в будівлі управління. На місце подій прибуло кілька машин, і "швидка допомога".

У той же час прес-служба Державтоінспекції оприлюднила інформацію про спробу захоплення адміністративної будівлі.

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"Сьогодні вночі невідомі намагалися захопити адміністративну будівлю Департаменту Державтоінспекції. Близько двох годин ночі група осіб в кількості 15-25 осіб здійснили спробу захоплення будівлі Департаменту ДАІ МВС України. Невідомі намагалися здійснити підпал будинку з автомобільних шин і запального речовини. Завдяки своєчасним діям та вжитим заходам працівників ДАІ спроба захопити адміністративну будівлю припинена", - йдеться в повідомленні ДАІ.