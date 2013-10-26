Стрілянина в США: у Каліфорнії із автомобіля відкрили вогонь по перехожих

В результаті стрілянини в місті Ріджкрест в американському штаті Каліфорнія постраждали кілька людей, можливо, є жертви, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер, яке цитує заяву мера міста.

"Є кілька постраждалих і, можливо, жертви", - цитує агентство слова мера міста.

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За інформацією місцевих ЗМІ, в місті Ріджкрест, розташованому в 240 кілометрах на північ від Лос-Анжелеса, поліція вела розслідування здійсненого раніше в п'ятницю вбивства. Підозрюваний чоловік спробував втекти від співробітників правоохоронних органів і відкрив вогонь по перехожих зі свого автомобіля, в якому також перебували заручники.

Пізніше поліція ліквідувала стрілка, в його автомобілі були виявлені двоє поранених. Постраждалі доставлені в госпіталь.