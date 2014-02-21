Міліціонери з Західної України приїхали до Києва охороняти Майдан
З правоохоронцями до Київа прибули офіцери у відставці та афганці.
До Києва для охорони Майдану приїхала група міліціонерів, включаючи офіцерів вищих чинів, які перейшли на бік мітингувальників.
Як передає кореспондент УНІАН, автобус з міліціонерами прибув на Михайлівську площу, ймовірно зі Львова. З автобуса вийшли близько 100 осіб - більшість у формі, але деякі міліціонери були в цивільному.
Як стало відомо УНІАН, разом з правоохоронцями в Київ прибули офіцери у відставці та афганці.
Прибулі підійшли до екс-міністра МВС Юрія Луценка, який провів їх інструктаж. Зокрема, було чути, як Луценко сказав, що правоохоронці мають, у першу чергу, знати, де знаходиться Штаб самооборони, госпіталі, і хто очолює самооборону.
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У коментарі журналістам Луценко заявив про те, що головне завдання прибулих - стати на захист Майдану. «Всі вони прибули з табельною зброєю. Вони будуть виконувати суворо закон про міліцію», - сказав Луценко.
Як повідомляв УНІАН, Юрій Луценко у Львові закликав колишніх і чинних силовиків зі зброєю їхати захищати Майдан.
Нагадаємо, 20 лютого в Україні було оголошено день жалоби за загиблими у протистояннях у країні. Однак бої між мітингувальниками і силовиками посилилися. Жертвами зіткнень, за останніми даними МОЗ, стали 77 осіб. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко дозволив підрозділам внутрішніх справ використовувати бойові патрони і зброю. Водночас, за деякими даними, у боях з мітингувальниками брали участь співробітники спецпідрозділів «Альфа» та «Сокіл».