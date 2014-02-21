Юрій Луценко закликав львівських силовиків їхати на Майдан до Києва

«Я приїхав у Львів, щоб привезти у Київ колишніх і чинних правоохоронців. На війні, як на війні. Два дні тому на Майдані з’явилася невелика кількість зброї, через що «Беркут» не підійшов під саму сцену. Тільки наявність зброї на Майдані зупинила криваву баню для десятків тисяч людей, яка планувалась позавчора. Нині Майдан має і зброю, і холодний розум», – цитує Юрія Луценка Радіо "Свобода".

Екс-міністр закликав їхати у Київ не нападати, а захищати Майдан.

Львівські бійці «Беркуту» повернулися у Львів і не виконуватимуть «злочинних наказів», про що заявив їхній керівник зі сцени Майдану у Львові.

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20 лютого Верховна Рада ухвалила постанову, яка забороняє проведення в Україні «антитерористичної операції», передбачає повернення усіх спецпідрозділів до місць їхньої постійної дислокації та припинення блокування всіх шляхів. Постанова також зобов’язує СБУ та Генпрокуратуру вжити відповідних заходів щодо тих громадян, які закликали проти територіальної цілісності, а силовики мають відпустити усіх, кого затримували починаючи з листопада минулого року до сьогодні.

За оновленими даними Міністерства охорони здоров’я, у результатів сутичок між протестувальниками і силовиками у Києві, починаючи з 18 лютого, загинуло 75 людей.