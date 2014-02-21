У МВС заявляють, що мітингувальники на Інститутській почали стрілянину по міліції

«Учасники масових заворушень знову порушили перемир’я. Станом на 10.15 вони відкрили вогонь по правоохоронцях». Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як заявляє міліція, «в районі вулиці Інститутської учасники масових заворушень відкрили вогонь по працівниках органів внутрішніх справ та намагалися прорватися в напрямку Верховної Ради України. Наразі стрілянина триває. Інформація про її жертви уточнюється».

Подібну заяву надіслала і прес-служба ВВ МВС України.

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Водночас, кореспондент УНІАН, який перебуває на Майдані, поблизу Інститутської, передає, що ситуація спокійна, ніяких пострілів не чутно.

Як повідомили члени Самооборони Майдану, деякий час тому назад було чутно поодинокі постріли, вони вважають, що знову, як і вчора, стріляв снайпер, з боку Жовтневого палацу.

Водночас вони спростували заяву МВС про нібито спробу мітингувальників прорватися вгору до Верховної Ради, і сказали, що ніхто за периметр барикад не виходив.

Зазначимо, що о 10.30 на Майдані присягу народу складали діючі правоохоронці, які прибули з Львівської області захищати Майдан.